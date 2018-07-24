Певица Анастасия Приходько потребовала через суд от команды Петра Порошенко более 500 тыс. гривен компенсации, так как считает, что ее обманом использовали в политическом промо-ролике президента.

Об этом сообщает ТСН.

В понедельник, 23 июля, в Печерском районном суде Киева должно было состояться первое слушание по делу скандального видео, однако заседание было перенесено. Однако, ответчик не явился, лишь направил объяснительную записку.

В интервью журналистам Приходько указала, что изначально была намерена решить конфликт без суда, однако так и не дождалась от авторов промо-ролика простого извинения.

"Ничего сложно сказать "я извиняюсь", но почему-то мужчины решили, что извиняться перед женщиной не нужно. Я не подписывалась в поддержку Петра Алексеевича, я человек, который поет", - отметила певица.

Представитель певицы в суде подчеркнул, что 521 220 гривен - сумма, которую артистка потребовала у авторов ролика за неправомерное использование авторского права, ее образа. Якобы именно столько средств ранее потребовалось для создания видео. В качестве компенсации за моральный ущерб Приходько потребовала лишь одну гривну.

Суд на данном этапе перенесен на 15 августа.

В феврале 2018 года Анастасия Приходько опубликовала в сети видеообращение, в котором потребовала удалить из сети промо-ролик предвыборной кампании Петра Порошенко, в котором якобы оказалась задействована путем обмана.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минкульте ответили на обвинения певицы Приходько.

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