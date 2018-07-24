Скандал с рекламой Порошенко. Певица Приходько потребовала от команды президента полмиллиона
Певица Анастасия Приходько потребовала через суд от команды Петра Порошенко более 500 тыс. гривен компенсации, так как считает, что ее обманом использовали в политическом промо-ролике президента.
Об этом сообщает ТСН.
В понедельник, 23 июля, в Печерском районном суде Киева должно было состояться первое слушание по делу скандального видео, однако заседание было перенесено. Однако, ответчик не явился, лишь направил объяснительную записку.
В интервью журналистам Приходько указала, что изначально была намерена решить конфликт без суда, однако так и не дождалась от авторов промо-ролика простого извинения.
"Ничего сложно сказать "я извиняюсь", но почему-то мужчины решили, что извиняться перед женщиной не нужно. Я не подписывалась в поддержку Петра Алексеевича, я человек, который поет", - отметила певица.
Представитель певицы в суде подчеркнул, что 521 220 гривен - сумма, которую артистка потребовала у авторов ролика за неправомерное использование авторского права, ее образа. Якобы именно столько средств ранее потребовалось для создания видео. В качестве компенсации за моральный ущерб Приходько потребовала лишь одну гривну.
Суд на данном этапе перенесен на 15 августа.
В феврале 2018 года Анастасия Приходько опубликовала в сети видеообращение, в котором потребовала удалить из сети промо-ролик предвыборной кампании Петра Порошенко, в котором якобы оказалась задействована путем обмана.
Ранее "Страна" сообщала, что в Минкульте ответили на обвинения певицы Приходько.
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