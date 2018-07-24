Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

"В учреждение опять не допустили адвокатов Савченко, ссылаясь, что не позволяет следователь. Они не согласовали свои действия и никого не допустили. Надежда взглянула на вопросы, они те же... искривленные и с оттенком вины. Она отказалась от этого", - отметила она.

Известно, что проверку Савченко на полиграфе планировали провести 24 июля.

Напомним, что 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест народного депутата Украины Надежды Савченко, которой инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ЛДНР", сговор с руководителем центра освобождение пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде.

Ранее "Страна" писала о том, что Надежда Савченко подаст иск к ГПУ о защите чести и достоинства.

Также мы сообщали, что Москалькова заявила, что опасается "судьбы Савченко" для Олега Сенцова.