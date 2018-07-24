Народный депутат от БПП Мустафа Найем назвал отмену ареста для избившего его азербайджанца, абсурдным. Своей реакцией Найем поделился в Facebook.

"Это какой-то чертов Кафка! Прокуратура пришла в суд просить продления заочного ареста без документов о том, что подозреваемый в международном розыске. То есть, либо никто никого в розыск и не объявлял, либо преступная халатность. Я понимаю, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ занят более перспективными клиентами заграницей, но зачем же это б..во так открыто демонстрировать? Мы сейчас разбираемся, но в банальное "перепутали или забыли взять бумажку", не верю; а если взяли деньги, научитесь уже как-то аккуратнее это уродство скрывать", - отметил Найем.

Фото: Mustafa Nayyem/Facebook

Напомним, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Шевченковский райсуд столицы отказался продлить заочный арест подозреваемому Магомеду-Амину Саитову, который бежал в Азербайджан. Судья Оксана Хардина отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров, "поскольку ходатайство и приложения к нему не содержали данных об объявлении ОСОБА_2 (Саитов - Прим. Ред.) именно в международный розыск".

Напомним, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Ранее "Страна" писала о том, что Найем рассказал, сколько денег потребует с избивших его чеченцев.

Также мы сообщали, что подозреваемого в нападении на Мустафу Найема оставили под ночным домашним арестом.