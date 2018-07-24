Одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой, повесившись в собственной квартире в Париже.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Еще одна основательница Femen Анна Гуцол подтвердила, что Шачко покончила с собой.

"Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - рассказала Гуцол.

Она добавила, что сейчас уже связались с украинским посольством, и решается вопрос о похоронах Шачко.

Как сообщала "Страна", Оксана оставила предсмертную записку на английском, обращенную к парижской богеме. "Вы все фейк", - написала она. Знакомые девушки говорят, что это была уже третья попытка суицида за последние два года.

Напомним также, что напавшая на Земана секстремистка Femen назвалась журналистом "Украинской правды".

 

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