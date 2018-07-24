У торгового центра в Тернополе мужчина напал на прохожих с пистолетом и газовым баллончиком
Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Тернополя, который возле торгового центра начал стрелять по прохожим из пневматического пистолета.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполиции Украины в Тернопольской области.
Инцидент произошел вблизи торгового центра "Орнава". По словам двух парней, которые обратились в полицию, возле них остановился автомобиль и из салона неизвестный начал стрелять. К счастью, ни в кого пули не попали. Когда авто остановилось в нескольких метрах вблизи автозаправочной станции, молодые люди подошли к водителю за объяснениями. Вместо оправданий, водитель брызнул одному из парней слезоточивым газом, нанес несколько ударов и скрылся.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам.
Водителя вскоре задержали правоохранители, у него обнаружили пневматический пистолет. Против него открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).
Ранее "Страна" писала, что в тернопольской многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавшие.
Также после драки возле ночного клуба в Тернополе умер молодой человек.