В Житомирской области из-под стражи сбежали двое заключенных, отбывающих наказание в ГУ "Бердичевский исправительный центр №108". Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области, заключенные объявлены в розыск.

Анатолий Карпец, осужденный за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений по ч.1 ст. 121 УК Украины самовольно оставил место выполнения исправительных работ в Романовском районе Житомирской области 23 июля около 11:00. Заключенный объявлен в розыск.

Ночью 24 июля в Бердичевское отделение полиции сообщили о побеге Моргошии Манучара. Заключенный отбывал наказание за разбой (ст. 287 УК Украины). Мужчина сбежал с территории исправительного центра. Подробности побега не разглашаются.

Фото: berdichev.biz

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