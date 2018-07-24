Несмотря на то, что полиция ввела усиленные меры безопасности на дорогах, смертельные ДТП с участием фур продолжаются.

Во вторник, 24 июля, микроавтобус с прицепом "догнал" КамАЗ на трассе Киев-Одесса, не рассчитав безопасную скорость и расстояние. В ДТП погибли два человека, об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

Трагедия произошла на 412-м км трассы Киев-Одесса. 46-летний водитель микроавтобуса погиб на месте, его 25-летний сын скончался по дороге в больницу.

Тела погибших пришлось извлекать из-под обломков.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, 20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Как сообщала "Cтрана", после вала ужасных ДТП, на дороги вернут запрещенные пока еще "фары", увеличат посты полиции и даже выведут на трассы военных.