Меры безопасности не помогают. На трассе Киев-Одесса очередное смертельное ДТП с участием грузовиков
Несмотря на то, что полиция ввела усиленные меры безопасности на дорогах, смертельные ДТП с участием фур продолжаются.
Во вторник, 24 июля, микроавтобус с прицепом "догнал" КамАЗ на трассе Киев-Одесса, не рассчитав безопасную скорость и расстояние. В ДТП погибли два человека, об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.
Трагедия произошла на 412-м км трассы Киев-Одесса. 46-летний водитель микроавтобуса погиб на месте, его 25-летний сын скончался по дороге в больницу.
Тела погибших пришлось извлекать из-под обломков.
Фото: od.npu.gov.ua
Напомним, 20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.
Как сообщала "Cтрана", после вала ужасных ДТП, на дороги вернут запрещенные пока еще "фары", увеличат посты полиции и даже выведут на трассы военных.