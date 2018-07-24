Шесть человек попали в Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отравление произошло на прошлых выходных.

Так, одного человека уже перевели в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых - достаточно тяжелое.

"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящими острыми отравлениями несъедобными грибами", - сообщила Гинзбург и посоветовала при первых симптомах отравления после употребления грибов обращаться к врачу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области семья из семи человек отравилась грибами, двое умерли.

Также в Днепре две семьи с детьми отравились бледными поганками.