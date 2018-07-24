В Конгрессе США предложили продлить предоставление военной помощи Украине на 2019 год. Проект согласовали обе палаты американского парламента.

Об этом пишет "Зеркало недели".

Согласно отчету Комитета Конгресса по обороне, также рекомендуется запретить использование Пентагоном средств, которые в 2019 финансовом году "могли бы способствовать любым действиям, направленным на признание суверенитета России над Крымом". В этом документе Россию называют конкурентом США.

Закон предусматривает предоставление Украине 620 миллионов долларов помощи, в том числе 200 миллионов на модернизацию сектора национальной безопасности и обороны.

Ранее "Страна" писала о том, что Конгрессу США предложили увеличить военную помощь Украине - прямо в день встречи Путина и Трампа.

Также мы сообщали, что в конгрессе США опубликовали доклад о вмешательстве России в выборы.