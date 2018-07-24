Причиной массового отравления детей в летнем лагере "Орленок" в Донецкой области стали борщ и грязные руки повара.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Донецкий областной лабораторный центр.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем", - отметила заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Отмечается, что вероятнее всего работники столовой, болеющие дизентерией, грязными руками раскладывали пищу детям.

Напомним, 16 июля в детском лагере "Орленок" Донецкой после ужина у детей массово повысилась температура и началась тошнота. Сообщалось, что диагноз "Дизентерия" подтвердился у 56 детей и 4 взрослых.

Ранее "Страна" писала о том, что у заболевших в лагере "Орленок" на Донбассе обнаружили острую дизентерию Зонне.



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