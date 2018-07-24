В Париже 23 июля покончила с жизнью основательница международного женского движения Femen Оксана Шачко. Девушка оставила предсмертную записку. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns.

"Вы все - фейк", - написала на английском языке в записке 31-летняя Оксана Шачко.

По всей видимости, она обратилась к парижской богеме, с которой в последнее время плотно общалась.

Что именно стало толчком к самоубийству известной личности - не известно.

Фото: instagram.com/oksanashachko

Фото: instagram.com/oksanashachko

Фото: instagram.com/oksanashachko

"Мне довелось видеться и общаться с Оксаной в Париже. Несколько раз она приходила в наш сквот. Мы пытались вытаскивать ее на акции, но парижская богема поглотила ее. У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка к сожалению оказалась успешной. Очень тяжело. Ксюха, мы же тебя любим. Мы всё это время были рядом, не фейковые, настоящие. 3,14здец. Отчаяние и бессилие. Простите", - отмечают ее друзья в комментариях в соцсетях.

Напомним, она покончила с собой в своей парижской квартире. Французская полиция вывезла ее тело на экспертизу.

Как сообщала "Страна", в День матери секстремистка Femen кормила ребенка грудью в центре Ватикана.