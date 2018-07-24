В понедельник, 23 июля, в Париже была обнаружена мертвой 31-летняя основательница движения FEMEN Оксана Шачко, которая уехала из Украины и получила политическое убежище во Франции. Ее нашли в собственной квартире.

"Страна" собрала все, что известно о том, кто такая Оксана Шачко, а также, что известно о ее жизни и смерти.

"Вы все - фейк"

О смерти девушки стало известно 24 июля. Первым новость сообщил Telegram-канал Paris Burns. Это стало неожиданным известием. Утром ВВС Украина связалась с еще одной основательницей FEMEN Анной Гуцол, но она ничего не знала об этом. А через несколько часов все же подтвердила информацию о смерти.

Еще одна участница движения Александра Шевченко, которая также уехала и живет во Франции, рассказала, что тело нашли в понедельник, 23 июля, но точную дату смерти установит экспертиза. В последний раз живой украинку видели в пятницу, 20 июля.

Также Шевченко рассказала, что рядом с телом обнаружили предсмертную записку на английском: "Вы все - фейк".

В Instagram Оксана Шачко в день, когда ее в последний раз видели живой, было обнародовано фото ее картины. А на ней написано: You are fake (то есть Вы (или ты) - фейк - Прим.Ред). Возможно, это и есть предсмертная записка.

Фото: instagram.com/oksanashachko

Позже выяснилось, что Оксана Шачко повесилась. Анна Гуцол рассказала, что тело обнаружили друзья девушки, которые после того, как она не выходила на связь, решили выбить дверь и нашли ее.

Пока основная версия - самоубийство, но официального вывода французской полиции пока нет - нужно дождаться результатов экспертизы.

Кто такая Оксана Шачко и в каких акциях она участвовала

Оксана Шачко родом из города Хмельницкий. В 2008 году вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основала движение FEMEN, который известен своими полуобнаженными акциями против дискриминации и эксплуатации женщин.

В 2013 году участницы движения, среди которых была и Шачко, выехали во Францию после того, как заявили о нападениях на них.

В составе FEMEN Шачко отметилась в акции на Майдане, призванной обратить внимание властей на нехватку общественных туалетов.

А также в акции в день выборов президента России в 2012 году, участницы движения ворвались на избирательной участок в главное здание Российской академии наук вскоре после того, как его покинул Путин.

"Она была странной девушкой"

Одна из участниц FEMEN, пожелавшая не называться, рассказала "Стране" подробности об Оксане Шачко.

"Она была странной девушкой. Наверное, как любой творческий человек, такая - не от мира сего. По юности она вообще была аутистом. Постоянно молчала, наблюдала, потом разговорилась. Абсолютно бесстрашная и безбашенная. Она была в группе девушек, которых похитили КГБ в Минске во время акции против президента Лукашенко, когда их раздели и вывезли в лес. Она без страховки залезла на верх экрана, когда во время Евро-2012 мы протестовали на чемпионате. Альпинисты боялись ее снимать. Но сила ее была даже не в этом, а в рукоделии. Именно она готовила весь инвентарь, надписи, все делала руками, создавала, разукрашивала. Все руками. И петлю себе смастерила на совесть.

У Оксаны была сногсшибательная внешность, но она никогда этим не пользовалась, Оксана сознательно подавляла свою красоту. Просто и неряшливо одевалась, редко пользовалась косметикой. Любила жизнь, выпить, покурить. Отец был очень проблемный. Мать - прекрасная женщина из Хмельницка.

В 2013-ом году, когда в офис Фемен подкинули портрет Путина с прицелом и надписью "Путин - Х...йло", гранату и пистолет ТТ, начались гонения, нескольких человек избили, все разъехались кто куда. Девчонки во основном выехали в Париж (у нас были хорошие связи с посольством). В Париже она получила политическое убежище", - рассказала собеседница.

Шачко и иконы

Шачко получила политическое убежище во Франции и в последнее время занималась живописью. В частности создала серию провокативных икон. Среди них - богоматерь в парандже, ангелы в кедах, ангелы с автоматами Калашникова.

Как сообщили "Стране" ее знакомые из Femen, Оксана обучалась этому мастерству в студии иконописи в Хмельницке. Она начала писать иконы в восемь лет, в совершенстве владела византийским стилем, и была глубоко верующим ребенком. Ее работы даже покупали православные церкви. Однако повзрослев, Оксана Шачко увлеклась феминизмом и пересмотрела свои взгляды на религию. Она начала создавать авторские провокационные пародии на известные иконы.

Так, к примеру, Оксана спародировала известную икону "Троица", написанную Андреем Рублевым. Только в варианте Оксаны Святая Троица обута в кеды и играет в рулетку в казино.



На других известных иконах авторства Оксаны Шачко изображена Дева Мария в парандже, а также ангел с автоматом Калашникова. Как объясняла сама Оксана, своим творчеством она выражала творческий протест против религии.



Оксана проводила персональные выставки своих икон в Париже (первая проходила под названием Iconoclaste ("Иконоборчество").

По данным российского феминистского объединение "Она", "у Оксаны в Париже было много выставок, внимание прессы, богатые друзья". При этом, за последние два года она пыталась покончить с собой два раза.

Фото: facebook.com/feminism4everyone

Реакция соцсетей

Лидер FEMEN Анна Гуцол в Facebook написала, что "нас покинула самая бесстрашная и самая ранимая" и что родные и друзья ждут официальных выводов полиции.

Фото: facebook.com/anna.gucol

Журналист Андрей Манчук написал, что на самом деле, Femen основал бывший комсомолец из города Хмельницкий. А Шачко была по своему интересным и даже альтруистичным человеком, несмотря на медийную репутацию проекта.

"Сегодня ее будут напоследок травить - так вот, не надо к этому присоединяться", - написал он.

Фото: facebook.com/andriy.manchuk