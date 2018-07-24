В зону боевых действий на Донбассе для нужд военных передано уже более тысячи автомобилей на еврономерах, конфискованных на границе за перевозку контрабанды.

Об этом сообщил гендиректор специализирующейся на проблемных активах государственной электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнев, передает 112.ua.

По словам Вишнева, конфискованные машины размещают на площадке СЕТАМ для продажи. Если за три сессии торгов таким образом машину продать не удалось, а это имущество перед этим было взыскано в счет государства, то автомобиль передается комиссии для безоплатной передачи.

"На этот случай у нас есть практика безоплатной передачи автомобиля другому собственнику. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб", - отметил гендиректор электронной площадки.

Он уточнил, что в этом случае речь идет о передаче актива учреждениям, которые имеют на это право по законодательству. Таким образом машины могут получить медицинские, социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, госорганы.

"За все время работы военным частям в АТО было передано около тысячи машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают нехватку транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся "на передке", в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют", - добавил Вишнев.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство готовит новые акцизы для автомобилей на еврономерах.

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