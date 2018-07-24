Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей сообщили о снижении цен только на гречку и сахар. Все остальные продукты за первое полугодие - подорожали.

Об этом сообщает гендиректор Ассоциации Александр Дорошенко на своей станице в Facebook.

В целом стоимость корзины за первое полугодие не изменилась - 155 гривен 70 копеек. Расчет стоимости корзины бакалеи сделан на основании данных государственной статистики.

За первое полугодие 2018 гречка и сахар подешевели соответственно на 5,30 гривен, или 24% и 1,1 гривну или 7%.

Все остальные продукты стали дороже от 1% до 22%, а именно: масло подсолнечное и рис - на 1%, манка - на 3%, мука - на 6%, макароны - на 7%, крупа ячневая - на 8%, пшено - на 22%.

По сравнению с началом года пшонка прибавила в цене 3,3 грн за килограмм, макароны - 1 грн, ячневая крупа - 80 коп, мука - 60 коп, манка - 30 коп, рис - 20 коп, а масло - 20 копеек за литр.

На конец июня литр подсолнечного масла можно было купить в среднем по стране за 34,4 грн, килограмм риса стоил 23,3 грн, пшено - 18,3 грн, гречка - 17,2 грн, макароны - 15,4 грн, сахара - 14,7 грн, манка - 12,0 грн, ячневая крупа - 10,4 грн, а мука - 10 грн.

Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Как сообщала "Страна", цены на продукты в Украине выросли на 16 процентов.

Также стало известно, что Украина вошла в десятку стран мира, чьи жители тратят больше всего денег на продукты питания.

Ранее "Страна" также писала, что продуктовый набор для пикника подорожал на треть с начала года.