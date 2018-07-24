Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест подозреваемому в избиении нардепа от фракции БПП Мустафы Найема Магомеду-Амину Саитову, который бежал в Азербайджан. Об этом говорится в постановлении суда от 9 июля.

О продлении содержания под стражей ходатайствовал следователь Нацполиции в связи с тем, что 30 апреля Саитов бежал в Азербайджан для того, чтобы уйти от ответственности, а также в связи с тем, что предыдущая мера пресечения истекла 1 июля.

Отмечалось, что срок предварительного расследования в данном уголовном производстве продлили до 30 июля.

"В настоящее время в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности, однако до истечения срока действия постановления завершить процедуру экстрадиционного ареста не представилось возможным", - говорится в материалах суда.

Также указывается, что 5 мая в Интерпол внесено ходатайство о публикации "синего сообщения" относительно Саитова - это розыск без задержания.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.

Однако судья Оксана Хардина в удовлетворении ходатайства отказала, "поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ОСОБА_2 (Саитов - Прим. Ред.) именно в международный розыск".

Напомним, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Ранее "Страна" писала о том, что Найем рассказал, сколько денег потребует с избивших его чеченцев.

Также мы сообщали, что подозреваемого в нападении на Мустафу Найема оставили под ночным домашним арестом.