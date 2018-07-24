Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин обратился к гражданам с просьбой сообщать в полицию о подозрениях, что соседи могут быть причастны к незаконному обороту оружия и взрывчатки.

О этом он написал у себя в Facebook.

Аброськин сообщил, что в Киеве 23 июля задержали мужчину, который хранил оружейный арсенал в арендованной квартире одной из многоэтажек столицы. Полиция изъяла арсенал боеприпасов и оружия - патронов, гранат и запалов.

"Сегодня весь этот арсенал был изъят сотрудниками полиции в обычной квартире. Кстати, весь этот "клад" хранили не сами владельцы квартиры, а арендаторы, которые сняли жилье на короткий период", - написал он.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, ранее под Киевом полиция также находила склад боеприпасов в квартире у местного жителя.

Как сообщала "Страна", в Луцке женщина выдала копам бойфренда-АТОшника с арсеналом оружия.

Также "Страна" сообщала, как киевлянин обустроил в квартире нарколабораторию и склад боеприпасов.