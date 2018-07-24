В маршрутке, которая ехала в Вишневое произошел инцидент. Как сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети, ехавший после службы домой полицейский сделал замечание водителю, который на протяжении маршрута несколько раз нарушил правила дорожного движения.

По данным ресурса, сначала полицейский сделал замечание и спросил государственный номерной знак как пассажир, не озвучивая то, что он правоохранитель. Однако водитель никак не отреагировал. Тогда мужчина показал удостоверение полицейского и попросил еще раз назвать номерные знаки автобуса.

После этого водитель маршрутки начал нецензурно выражаться в сторону полицейского и заявлять, что он никто. Маршрутчик даже отказался останавливаться там, где было нужно полицейскому. Вместо этого он увез его на конечную, где вместе с другим водителем маршрутки избил правоохранителя.

"Сразу прибежал дружаня и уже вдвоем они начали бить Игоря. Через несколько секунд "помощник" начал задувать копа слезоточивым газом. Когда они остановились дубасить, сразу начали звонить "решалам", при этом поговаривая "ты уже не работаешь", "ты знаешь чей это маршрут", "этот маршрут держат такие люди, что тебе и не снилось" и т.д", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

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