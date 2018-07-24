Мэр Ирпеня Карплюк, прославившийся 67 квартирами, объявил про отставку и участии в подготовке к выборам
Мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк, который прославился 67 квартирами в декларации о доходах, сообщил о своем решении уйти в отставку и намерении участвовать в парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион", – заявил Карплюк.
Он напомнил, что был избран мэром Ирпеня более трех лет назад, и "за это время удалось качественно изменить город и регион в целом".
По словам Карплюка, сформированная ним команда "сильных организаторов" будет и дальше управлять городом, а своей главной задачей сейчас он видит "поддержку нашего региона на общегосударственном уровне".
"Моя следующая цель – участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье. Ведь нельзя изменить страну, изменив только один город", – написал Карплюк и пообещал помогать развитию Ирпеня в будущем.
Фото: Володимир Карплюк/Facebook
Как сообщала "Страна", беглый мэр Ирпеня Карплюк вернулся на работу из отпуска как ни в чем не бывало.
Ему вручили "пидозру" по делу о гибели на стройке.
Также "Страна" писала, что у мэра Ирпеня Владимира Карплюка 300 тысяч соток земли под Киевом.