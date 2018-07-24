Мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк, который прославился 67 квартирами в декларации о доходах, сообщил о своем решении уйти в отставку и намерении участвовать в парламентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион", – заявил Карплюк.

Он напомнил, что был избран мэром Ирпеня более трех лет назад, и "за это время удалось качественно изменить город и регион в целом".

По словам Карплюка, сформированная ним команда "сильных организаторов" будет и дальше управлять городом, а своей главной задачей сейчас он видит "поддержку нашего региона на общегосударственном уровне".

"Моя следующая цель – участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье. Ведь нельзя изменить страну, изменив только один город", – написал Карплюк и пообещал помогать развитию Ирпеня в будущем.

Фото: Володимир Карплюк/Facebook

Как сообщала "Страна", беглый мэр Ирпеня Карплюк вернулся на работу из отпуска как ни в чем не бывало.

Ему вручили "пидозру" по делу о гибели на стройке.

Также "Страна" писала, что у мэра Ирпеня Владимира Карплюка 300 тысяч соток земли под Киевом.