Не менее 50 человек погибли в результате лесных пожаров в пригородах Афин (Греция). Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Уточняется, что возле города Рафина к востоку от Афин обнаружили тела 26 погибших. Данную информацию подтвердил заместитель мэра города Георгиос Кокколис. Кроме того, по некоторым данным, еще 70 человек госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

Как сообщили в украинском МИД, среди пострадавших от лесных пожаров вблизи Афин украинцев нет.

Отметим, в Греции с начала месяца стоит жаркая погода, а в последние дни температура воздуха достигает +40.

Накануне на западе от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара были видны над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией. Как заявил греческий премьер Алексис Ципрас, ситуация вышла из-под контроля. Из прибрежной зоны людей эвакуировали по воде.

Ранее "Страна" писала о том, что сразу несколько областей Украины попали под "чрезвычайную пожарную опасность".

Также мы сообщали, что спасатели предупредили о массовых пожарах в Украине.