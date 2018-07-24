Во вторник, 24 июля, с 12:00 до 13:00 - в Киеве на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной) будет ограничено движение всех видов транспорта. Это произойдет в связи с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает сайт Киевского горсовета.

Также ограничение движение транспорта на улицах столицы предусмотрено 27 и 28 июля.

В частности, 27 июля с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 - на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Ранее "Страна" писала о том, что в УПЦ МП рассказали, что им не дают привозить верующих в Киев на Крещение Руси.

Также мы соощали, что УПЦ отметит Крещение Руси 27 июля, последователи Филарета придут на Владимирскую горку днем позже.