Сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который осужден в России по обвинению в терроризме и отбывает наказание в колонии, опровергла информацию о предсмертном состоянии брата. Об этом Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она.

Фото: facebook.com

Накануне в некоторых СМИ появилась информация о том, что продолжающий голодовку Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти.

Ранее "Страна" писала о том, что российский омбудсмен Москалькова показала исхудавшего Сенцова, с которым общалась по Skype.

Также мы сообщали, что двоюродная сестра Сенцова встретилась с ним впервые за 4 года.