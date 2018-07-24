После встречи главы Белого Дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки на первого обрушился шквал критики. Переговоры обсудили и в американских ток-шоу.

Так, американский телеведущий Джимми Киммел предположил, что Путин вместо переводчика привел на переговоры гипнотизера, а Джимми Фэллон (телеканал NBC) посоветовал Трампу быть осторожней, потому что внутри подарочного мяча находится диктофон.

Запись на русском языке доступна в переводе Андрея Бочарова.

"Это был самый чудной день. Президент был в Европе, оскорблял наших союзников, выкручивал им соски, науськивая на врагов. В пятницу он пил чай с королевой. И это важный момент. Президент пошел вперед королевы, что оказывается дозволено королевским этикетом. Но ничто не сравнится с тем, что произошло в Финляндии. В Хельсинки все прям отморозилось. Президент США публично перешел на сторону России, против его же родного ФБР в деле о кибератаках во время выборов. У Трампа была встреча с его лучшим другом КГБ - Владимиром Путиным. Во вчерашнем интервью CBS он сказал, что на эту встречу у него невысокие ожидания (но и у нас тоже!)", - шутит Киммел.

Встреча с Путиным была один на один только с переводчиками и продолжалась более двух часов. Говорят, Трамп пожелал быть с Путиным наедине, потому что не хотел, чтоб его советники видели его голым, что естественно. Наверное, мы должны были сразу понять, как все пойдет, глядя на то, как они выли к прессе и усаживались. Трамп слегка подмигнул Путину прямо перед журналистами. Потом стрельнул глазами. Это было "спасибо, что пленку никто не видел"... Дальше еще удивительнее. Потом была совместная пресс-конференция, в начале которой Трамп описал встречу в историческом контексте", - издевается Киммел.

"Наши нации сражались вместе во время Второй мировой войны, прожив напряженные времена холодной войны, когда мир был совсем не таким, как сейчас. США и Россия были способны поддерживать постоянный диалог. Наши нынешние отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Однако все изменилось примерно 4 часа тому назад. Уж поверьте мне... Ага, все поверили. А возможно, что Путин привел с собой гипнотизера вместо переводчика", - иронизировал Киммел.

Комик заявил, что больше всего его взбесило то, когда Трампа спросили о роли РФ в хакерской атаке во время выборов 2016 года. ФБР, департамент юстиции и даже секретарь Трампа уверены без вопросов ,что это Россия. И когда у Трампа появился шанс публично обличить Путина в подрыве нашей демократии, вот какие действия наш главнокомандующий выбрал просто спросить Путина и поверить ему на слово.

Это был не самый хороший день для Трампа. Мы не видели, чтоб Россия так имела Америку со времен фильма "Рокки-4"... Дональд Трамп не только не отругал Путина, но похвалил Путина за предложения, которые нам не подходят... Трамп съехал с катушек", - отметил Киммел.

Американским политикам было не до шуток – как оппоненты демократы, так и однопартийцы республиканцы обрушили на своего президента шквал критики.

Как сообщала "Страна", Трамп рассказал, как президенты "отлично поладили" в Хельсинки.

23 июля в Белом доме рассказали о единственном соглашении Путина и Трампа на этой встрече.