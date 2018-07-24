В Украине с прошлой недели начал серьезно дорожать доллар. Гривня в НБУ и коммерческих банках подешевела на 24 копейки и пробила психологическую отметку в 26,50 грн за доллар.

Такими темпами американская валюта уже на этой неделе может достигнуть 27 гривень, прогнозируют банкиры.

"Страна" разбиралась в причинах такого скачка.

Как дорожал "зеленый"

Обычно лето - затишье для валютного рынка. Доллар начинает расти ближе к осени и выходит на свои пиковые показатели зимой.

Так, в январе американская валюта в обменниках доходила до 28 грн за доллар, начав понемногу падать с февраля.

Но в этом июле может "ударить мороз" - курс доллара рискует повторить февральские 27 грн.

Так, курс НБУ с прошлой недели вырос на 24 копейки - с 26,20 до 26,44 грн за доллар.

В коммерческих банках картина похожая. С 26,30 в продаже доллар поднялся до 26,54 грн.

Судя по графикам, недельное подорожание доллара выглядит значительным. Только на прошлой неделе "американец" прибавил 18 копеек. Причин у этого несколько.

Почему доллар рванул вверх

Доларовая лихорадка начиналась так.

Рост курса доллара на прошлой неделе обеспокоил импортеров. Они ринулись скупать валюту, чем с радостью воспользовались крупные продавцы - крупные корпорации-экспортеры. Курс еще сильнее пополз вверх.

А на этой неделе такая ситуация усугубится тем, что со вторника-среды ожидаются крупные выплаты по НДС со стороны Госказначейства - то есть у бизнеса станет больше гривни. На избытке нацвалюты доллар будет дорожать. А так как возмещение НДС приходит в первую очередь экспортерам, то у последних будет меньше стимулов продавать свобою валютную выручку.

Наоборот - их выгоднее сейчас "прогнуть" гривну, чтоб затем конвертировать доллары и евро по более выгодному курсу.

При этом у импортеров спрос на доллар не падает и остается традиционно высоким. Более того - со второй половины месяца он начинает традиционно усиливаться из-за различных выплат, а также под закупки топлива.

Еще один фактор, связанный с предыдущим - это большие остатки гривни на банковских счетах. Это около 50 миллиардов гривень - "навес ликвидности", достаточный для дополнительных спекулятивных раскачек курса.

Курсовой нестабильности также способствуют сигналы внешних рынков, к которым украинский внутренний рынок является высоко-чувствительным – трансконтинентальные торговые войны, неясная ситуация с ценами на сырье и растущие риски мирового кризиса.

Надежды на откат не осталось. Курс на 27

Еще на прошлой неделе были надежды на то, что ситуация успокоится, и начнется откат.

"Если курс не сможет уверенно пробить 26,50 грн/$, то сценарий роста отменится, и разовьется нисходящая коррекция по направлению к 26,20 грн/$", - спрогнозировал на той неделе начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Однако, как видим, курс в обменниках уже превысил этот показатель и обосновался на уровне 26,54 в продаже. А курсу НБУ осталось 6 копеек до "точки невозврата".

Поэтому вчера Ропяк дал прогноз уже на 27 гривень за доллар.

"С завтрашнего дня (со вторника - ред.) ожидаем развития восходящего движения в область 26,80-27,0 грн/$. Сколько на это понадобится торговых сессий - одна или, скажем, три - покажет время", - заявил банкир.

Впрочем, гривня может упасть и еще больше, если в игру на ее понижение включатся иностранные держатели украинских гособлигаций. К концу недели по ним ожидаются выплаты Минфина. И если держатели поддадутся панике и начнут массово выводить валюту из Украины (а не вкладывать в покупку новых облигаций), то курс гривны рискует просесть и ниже 27.

Правда, наверняка финансовые власти Украины понимают такой риск и потому могут купировать его повышение доходности, чтоб сделать ОВГЗ еще более привлекательными для инвестирования. О том, что такой вариант возможен, указывает и недавний рост учетной ставки Нацбанка, который ее поднял до 17,5 процентов. Причем, ходят слухи, что это далеко не последнее повышение.