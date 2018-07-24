Подписавший шестилетний контракт с мадридским "Реалом" украинский голкипер Андрей Лунин попал на обложку крупнейшего испанского спортивного издания Marca.

Фото обложки сегодняшнего номера таблоида появилось в соцсети.

Напомним, интерес испанских СМИ к 19-летнему украинскому футболисту связан с тем, что накануне в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" прошла презентация Андрей Лунина, трансфер которого обошелся "Реалу" в €8,5 млн без учета бонусов.

Бывший защитник "Реала" и посол клуба Альваро Арбелоа во время презентации украинского голкипера заявил, что для всех мадридцев большое счастье, что такой игрок, как Лунин, выбрал "Реал".

По итогам прошлого сезона в луганской "Заре" голкипер Андрей Лунин был признан лучшим футболистом клуба. Вратарь провел 36 матчей в прошедшем сезоне, 10 из них отыграв "на ноль".

Ранее в сети появилось видео, как Андрей Лунин провел первую тренировку в "Реале".

Ранее "Страна" писала о том, что юношеская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.

Также мы сообщали, что в Киеве, Запорожье, Львове и Одессе прошли первые матчи нового чемпионата Украины по футболу.