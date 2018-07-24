Андрей Лунин попал на обложку крупнейшего испанского таблоида
Подписавший шестилетний контракт с мадридским "Реалом" украинский голкипер Андрей Лунин попал на обложку крупнейшего испанского спортивного издания Marca.
Фото обложки сегодняшнего номера таблоида появилось в соцсети.
Напомним, интерес испанских СМИ к 19-летнему украинскому футболисту связан с тем, что накануне в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" прошла презентация Андрей Лунина, трансфер которого обошелся "Реалу" в €8,5 млн без учета бонусов.
Бывший защитник "Реала" и посол клуба Альваро Арбелоа во время презентации украинского голкипера заявил, что для всех мадридцев большое счастье, что такой игрок, как Лунин, выбрал "Реал".
По итогам прошлого сезона в луганской "Заре" голкипер Андрей Лунин был признан лучшим футболистом клуба. Вратарь провел 36 матчей в прошедшем сезоне, 10 из них отыграв "на ноль".
Ранее в сети появилось видео, как Андрей Лунин провел первую тренировку в "Реале".
Ранее "Страна" писала о том, что юношеская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.
Также мы сообщали, что в Киеве, Запорожье, Львове и Одессе прошли первые матчи нового чемпионата Украины по футболу.