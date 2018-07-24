Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о своей реакции после выступления хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые сказали "Слава Украине!" на видеозаписи. Об этом сообщает сайт Зенита.

Как сказал нападающий, он и его команда увидели ролик в автобусе после матча и очень взбесились. Несмотря на это, Дзюба призвал российских футболистов болеть в конце чемпионата именно за Хорватию: "С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит", - сказал Дзюба.

Артем Дзюба. Фото: fc-zenit.ru

Напомним, 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии. Позже Вида был освистан в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Англии. После выхода в финал турнира хорват извинился перед российскими болельщиками за свою видеозапись. Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (порядка 370 тысяч гривен).