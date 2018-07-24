Российский актер родом из Запорожья Анатолий Пашинин, ведущий войну на Донбассе в составе Украинской добровольческой армии (не входит ни в одну из официальных силовых структур Украины), заявил, что настоящих украинцев осталось очень мало, а остальные себя не имеют права так называть. Об этом он рассказал в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на YouTube.

"Он (оперный певец Василий Слипак, также воевавший в зоне АТО, погибший в июне 2016 года - Прим. Ред.) все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому что от них осталось. Потому что украинцев осталось - вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное - пардон! Пускай называются гражданами Украины, пускай называется кем угодно - запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!" - сказал актер.

По его словам, Украина – это колония, населенная папуасами. "Наши предки оставили нам ноль. Не просто разоренную страну. Мы - колония, в которой, у нас, как у папуасов, нет возможностей на реализацию, как у любого беженца", - заявил Пашинин.

Также актер заявил, что не подавал заявку на получение украинского гражданства, так как он презирает правительство этой страны, а воюет он не за государство.

"Я не признаю правительство Украины, их распоряжения, их законы. Это моя земля. И прочие люди, заезжие сюда, которые относятся к моей родной земле, как к колонии, куда можно заехать и быть любым необразованным базарным дельцом и мошенником и стать премьер-министром. Вы колония, господа", - считает Пашинин и добавляет, что тем, кто сейчас при власти "плевать на украинцев".

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России не исключили проведение референдума на Донбассе.

Также мы сообщали, что планы Авакова по Донбассу оказались мало интересны аудитории в Facebook