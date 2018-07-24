В России две девушки топором зарубили кота и сняли это на видео. Жестокое убийство котенка сразу же прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, потребовавший разобраться в ситуации.

Жестокий случай произошел в селе Михайловка Алтайского края. Две сестры, Екатерина и Виктория Штраух, сняли на видео, как топором убивают котенка. Пользователи имиджборда "Двач" нашли личные страницы родителей "блогерш" и написали им об инциденте. МВД по региону начало проверку.

Известно, что ролик с убийством котенка 23 июля опубликовал Telegram-канал Life Shot (не рекомендуем смотреть его несовершеннолетним и слабонервным). На видео 16-летняя Екатерина Штраух держит котенка и с улыбкой рассказывает, что собирается сделать. Ее младшая сестра Виктория снимает все на камеру. Первая девушка берет топор и наносит несколько ударов по котенку, другая - эмоционально комментирует происходящее. Ролик идет чуть больше минуты и обрывается после того, как Екатерина делает животному несколько надрезов ножом и поднимает его голову.

Екатерина Штраух. Фото с личной страницы в Instagram

По словам пользователей "Двача", они отправили видео родителям девушек - Виктору и Наталье Штраух, а также классной руководительнице одной из сестер. Мать Екатерины и Виктории в комментариях на своей странице в "Одноклассниках" (уже удалена) ответила, что дочь "хотела поступить на ветеринара", а "котёнок уже был больной", добавив, что "это не оправдание".

Днем 23 июля Наталья и Виктор Штраух удалили свои страницы во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а Екатерина и Виктория - в Инстаграме и "ВКонтакте". Перед удалением страницы отец девушек поменял статус на: "Прошу прощения у всех, мы в шоке" и закрыл личные сообщения.

Скриншот личной страницы Виктора Штраух

Согласно законам России (ст. 245 УК РФ, жестокое обращение с животными, повлекшее смерть или увечье и сделанное из хулиганских побуждений), наказывается штрафом до 80 тысяч рублей (чуть менее 40 тысяч гривен), обязательными работами длительностью до 360 часов, арестом на полгода или ограничением свободы на год.

Первым из чиновников на происшествие отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров: "Самое страшное, что не редки случаи, когда живодерами выступает женский пол. Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует. Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают", - написал Кадыров.

В 2017 году две девушки из Хабаровска, убивавшие собак и кошек из приютов, получили 4 года и 3 года соответственно.

Как сообщала "Страна", в Одессе отец выбросил с 14 этажа котенка своей дочери, чтобы наказать ребенка.

Напомним также, что в Кривом Роге избили журналиста за попытку написать материал об отравленных коммунальщиками собаках.

Также "Страна" писала, как житель Луцка получил 5 лет тюрьмы за издевательства над котенком.