В Париже в понедельник, 23 июля, одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство. Об этом сообщает организация ОНА со ссылкой на Telegram-канал Paris Burns, который вела знакомая Шачко.

31-летняя Шачко покончила с собой в своей парижской квартире: "Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.

Другая основательница движения FEMEN Александра Шевченко, которая также живет во Франции, сообщила BBC News Украина, что тело Шачко нашли 23 июля. Она уточнила, что точная дата смерти пока неизвестна и это выяснит экспертиза. В последний раз живой девушку видели в пятницу вечером - 20 июля.

По словам знакомых Шачко, за последние два года девушка пыталась покончить с собой два раза.

Оксана Шачко вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основали движение FEMEN в 2008 году. После нескольких нападений на участниц движения они выехали во Францию. Оксана Шачко получила политическое убежище и в последнее время занималась живописью в Париже. В том числе провела выставку написанных ею провокативных икон, среди которых Богоматерь в парандже и ангел с автоматом Калашникова.

В 2014 году был выпущен документальный фильм "Je suis Femen" ("Я - Фемен") с Оксаной Шачко режиссера Алена Марго.

Напомним, что в марте этого года в Италии секстремистка FEMEN атаковала экс-премьер-министра Сильвио Берлускони, когда тот пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на парламентских выборах.

8 февраля украинские секстремистки Femen проникли в Венскую оперу и успели кое-что показать ее гостям. Очередной флешмоб устроила Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек) с надписью на теле "Порошенко, нах$й c бала".