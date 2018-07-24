Суд в Житомире, который 23 июля выбрал меру пресечения для владельца маршрутки Петра Луцика в виде домашнего ареста, сообщил, что экспертиза технического состояния маршрутки установила неисправность тормозной системы микроавтобуса, в котором погибли 10 человек. Об этом сообщает "Громадське".

Прокурор Сергей Глазунов заявил, что тормозная система на момент ДТП находилась в неисправном состоянии. "Поэтому у нас есть все основания предъявить Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УК (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - заявил прокурор Сергей Глазунов.

Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован. Обвинение настаивало на аресте подозреваемого, чтобы он не влиял на свидетелей и не мог подделать документы.

Владелец автобуса Петр Луцик с выводами экспертизы не соглашается. В ДТП он обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.

"В тормозную систему вмешательства нет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню когда), не перепаяны. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он заснул, может какие еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его", - заявил в суде подозреваемый.

Адвокат подозреваемого уверен, его подзащитный не мог предотвратить аварию. "Я не перевожу вину на определенное лицо, в том числе на водителя. Я считаю, следствие должно разобраться, кто виноват. В любом случае я считаю, что мой подзащитный не виновен в совершении данного уголовного преступления", - отметил адвокат подозреваемого Иван Грозик.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката и выбрал для Петра Луцика меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Фото: hromadskeradio.org

Как сообщала "Страна", 20 июля в Житомирской области вблизи села Глыбочица столкнулись грузовик и маршрутка, в результате чего погибли десять человек. Среди погибших двое детей. Полиция Житомирской области сообщила, что двое погибших были гражданами России (ребенок и взрослый), еще один имел гражданство Грузии. Водитель маршрутки погиб. Владельца маршрутки Петра Луцика задержали.

Ранее полиция сообщила, сколько человек погибли в ДТП на дорогах Украины всего за сутки - пятницу, 20 июля.