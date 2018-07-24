Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились продолжить совместную работу чиновников, отвечающих за национальную безопасность. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ее брифинг от 23 июля опубликован на сайте Белого дома.

"Единственное конкретное соглашение, которое было достигнуто, состояло в том, что две команды национальной безопасности, как из Соединенных Штатов, так и из России, продолжат на рабочем уровне свои обсуждения", – заявила Сандерс.

Она добавила, что в следующем месяце советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится со своим российским коллегой, а также с представителями стран Евросоюза.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2".

Ранее "Страна" писала о том, что в России подтвердили, что Путин сделал Трампу конкретные предложения по "ЛДНР".

Также мы сообщали, что журналисты выяснили, кто уговорил Трампа отказаться от слов о российском вмешательстве уже после встречи с Путиным.