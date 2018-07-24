Российский актер укранского происхождения Анатолий Пашинин, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии, получает колоссальное уовольствие от участия в войне. Об этом он рассказал в интервью журналистке Соне Кошкиной, которое опубликовано на YouTube.

"Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого, ты вообще не думаешь о страхе", - рассказал в интервью Пашинин. Также он заметил, что его окружают молодые бойцы, которые "берегут его, как зеницу ока".

Еще одним ярким впечатлением от войны у актера остались воспоминания того, как он стал очевидцем попадания управляемой ракеты в автомобиль с "сепарами".

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе прошла украинская премьера фильма "Донбасс", который не поняли даже иностранцы.

Также мы сообщали, что в ОБСЕ призвали не забывать про экологические угрозы на Донбассе.





