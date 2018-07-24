Во Львове к 16 годовщине авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме "Скнилов" 27 июля 2002 года, членам семей погибших окажут одноразовую материальную помощь. Об этом сообщает управление социальной защиты Львовского городского совета.

"Ко дню памяти жертв и пострадавших на Скниловском аэродроме мы, со своей стороны, поддерживаем тех людей, которые пострадали или потеряли родных, выплатой материальной помощи. Она составит 2000 гривен каждому", - заявила заместитель начальника управления соцзащиты ЛГС Леся Дронь.

Согласно распоряжению городского головы Львова, единовременную материальную помощь получат 48 семей погибших при крушении военного самолета, общая сумма выплат - 96 000 гривен.

Напомним, 27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме под Львовом во время авиашоу истребитель Су-27 во время выполнения фигур высшего пилотажа упал на зрителей и взорвался. Поибли 78 человек, в том числе 28 детей. Пострадали около 250 человек. Пилоты самолета успели катапультироваться. Все произошло на глазах у тысяч зрителей.

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