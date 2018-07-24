Три гражданки США и жительница Днепра пострадали от отравления угарным газом в квартире жилого дома во Львове по адресу Замарстыновская, 24 (Галицкий район). Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Уточняется, что информация о случившемся поступила 23 июля в 14:14 из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Среди пострадавших - двое детей (девочки 12 и 8 лет). Обе они госпитлизированы в больницу Охматдет.

В частности, власти Львова опубликовали данные пострадавших от отравления:

женщина, 1956 г.р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);

женщина, 1982 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (количество карбоксигемоглобина устанавливается);

девочка 2010 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается);

девочка, 2006 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается).

Работники Львовгаза перекрыли подачу газа в квартиры дома, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о томм, что в Ивано-Франковской области восемь человек отравились угарным газом.

Также мы сообщали, что во Львовской области женщина и ребенок погибли от угарного газа.