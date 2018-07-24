В Канаде установили, что нападающим, который 23 июля расстрелял 15 человек в Торонто, оказался 29-летний местный житель Фейсал Хусейн. Об этом заявили в Службе спецрасследований Онтарио.

"После того, как нашим детективам удалось поговорить с родственникам погибшего и их представителями, мы смогли подтвердить его личность. Учитывая чрезвычайные обстоятельства этого трагического инцидента и общественный интерес, Служба раскрывает имя мужа: это Фейсал Хусейн из Торонто", - говорится в заявлении.

Семья Хусейна признала, что Фейсал имел "серьезные психические проблемы": "Хотя мы на протяжении всей его жизни, полной боли и страданий, пытались помочь ему, мы даже представить не могли, что его уход станет таким разрушительным", - говорится в обращении семьи, передает СВС.

В то же время полиция Онтарио до сих пор не определила мотив поступка Фейсала Хусейна. Правоохранители пытаются собрать больше свидетельств и доказательств. В понедельник был проведен обыск в доме стрелка.

Напомним, в ночь на понедельник в центре Торонто мужчина открыл стрельбу на улице, ранив 15 человек, двое из которых позже скончались. Погибшим было 18 и 10 лет. Сам нападающий пытался скрыться, но поиб в перестрелке с полицией погиб.

Пока неизвестно, он покончил жизнь самоубийством, или погиб в результате ранений из табельного оружия полицейских.

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