В Международном валютном фондеа (МВФ) прогнозируют увеличение уровня инфляции в Венесуэле к концу 2018 года до одного миллиона процентов. Такое заявление сделал Алехандро Вернер, глава департамента МВФ, который отвечает за западное полушарие, передает AP.

Он напомнил, что подобная ситуация наблюдалась в Германии в 1923 году и в Зимбабве в конце 2000-х. В прогнозе фонда подчеркивается, что Венесуэла находится в "глубоком экономическом и социальном кризисе". Падение ВВП, по оценкам аналитиков, до конца года достигнет 18%.

Вернер также подчеркнул, что массовый отъезд граждан Венесуэлы повлияет на экономику соседних государств.

Экономический кризис в стране продолжается в течение нескольких лет - она ​​началась после резкого падения цен на нефть в конце 2014 года. Венесуэла вынуждена импортировать, в том числе, товары первой необходимости. Курс национальной валюты только по 2017 упал более чем на 1000%.

У Венесуэлы самый высокий уровень инфляции в мире. Так, в апреле МВФ прогнозировал ее уровень на отметке 13865%. Следом за Венесуэлой идет Судан - 43,5%.

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