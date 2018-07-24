Американские эксперты заявили, что в КНДР стартовали работы по демонтажу ряда объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ, сообщает агентство Reuters.

Такой вывод исследователи сделали после изучения снимков Сохэ со спутника 20 июля. В частности, на фото видно, как демонтируется здание, использовавшееся для сборки ракет-носителей.

"Поскольку считается, что эти объекты играют важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, эти усилия представляют собой значительные меры укрепления доверия со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали документ, который должен обозначить новый старт в отношениях США и КНДР. При этом Трамп пообещал Пхеньяну светлое будущее в случае полного отказа от ядерного оружия.

Ранее "Страна" писала о том, что США хотят избавить КНДР от ядерного оружия за один год.

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