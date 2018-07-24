Окружной суд США в понедельник перенес слушания по делу о банковских и налоговых махинациях экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта на 31 июля, сообщает USA Today.

Такое решение было принято после того, как судье Томасу Селби Эллису III было подано прошение о переносе от адвокатов Манафорта, чтобы дать защите больше времени для изучения материалов дела.

В прошении отмечалось, что адвокаты обвиняемого слишком поздно получили 120 тыс. страниц документов для изучения перед судебным заседанием, которое, как планировалось изначально, должны было пройти до конца этой недели.

Работающий с Манафортом адвокат Кевин Даунинг уточнил, что большая часть этих документов связана с ранее признавшим вину Риком Гейтсом, бывшей правой рукой Манафорта, который станет ключевым свидетелем на слушаниях.

"Это самая сердцевина дела. Я уверен, что нам очень важно взглянуть на эти бумаги перед началом суда", - сказал он.

Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в уклонении от уплаты налогов.

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о его содержании под домашним арестом в ожидании слушаний по делу.

Несмотря на то, что обвинения в адрес Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, ни одно из предъявленных ему обвинений не указывает на причастность Москвы к результатам президентских выборов.

Как сообщала "Cтрана", ранее появилось первое тюремное фото Пола Манафорта.

Мы писали, что ожидающего суда в США Манафорта перевели в другую тюрьму поближе к адвокатам.