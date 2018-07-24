Видео побег диких кабанов из Беларуси на территорию Литвы опубликовала Государственная пограничная служба Литвы. На видео видно, как "нарушители", помахивая хвостами, преодолевают границу, которая, впрочем слабо обозначена.

Известно, что видео снято в районе Свенчан. Границу перешло несколько взрослых особей и большое количество детенышей.

Фото: facebook.com/meteolatvia/

Это не первый случай прохода через границу, не так давно границу межу странами прорвал лось.

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