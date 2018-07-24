Футболисты "Черноморца" удачно завершили поединок стартового тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги против донецкого "Олимпика", победив соперника со счетом 2:1.

Мячи в понедельник в Одессе забили Дмитрий Рыжук (9-я минута) и Никита Татарков (65) - у хозяев; Максим Дегтярев (70) - у гостей, сообщает Укринформ.

На 85-й минуте дончанин Виталий Балашов не реализовал пенальти.

В первом туре нового первенства "Заря" одержала на "Славутич-Арене" в Запорожье волевую победу над "Мариуполем" - 2:1. Голы: Артем Гордиенко (50) и Александр Караваев (86) - у луганчан; Вячеслав Чурко (10, с пенальти) - у мариупольцев.

"Александрия" обыграла "Карпаты" - 2:0. На львовском стадионе "Украина" у гостей отличились Андрей Цуриков (72) и Виталий Пономарь (81).

"Львов" выглядел в Киеве лучше "Арсенала" - 2:0. Авторами мячей на арене "Динамо" имени Валерия Лобановского стали Сергей Воронин (29) и Артур Западня (50),

Завершится тур в среду, 25 июля. Пройдут матчи с участием чемпиона и обладателя "серебра" предыдущего первенства, которые начнутся в 19.00: "Шахтер" сыграет в Чернигове против "Десны" (начало в 19.00, транслирует телеканал "Футбол 1"), а киевское "Динамо" принимает полтавскую "Ворсклу" (19.00, "2+2").

Как сообщала "Cтрана", юношеская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.

Мы писали, что появились фото, как футболисты "Шахтера" получили золотые медали за победу в чемпионате Украины.

Также появилось видео массовой драки футбольных ультрас "Шахтера" и "Динамо" в Одессе.