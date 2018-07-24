Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России в августе. Вероятно, речь будет идти и о подготовке ко встрече Трамп и Путина, которую наметили на осень.

"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", - заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов, передает Интерфакс-Украина.

Сандерс не уточнила, где и когда именно пройдет встреча, а также не указала, кто именно будет участвовать в ней со стороны России.

Единственной конкретной договоренностью, достигнутой в ходе саммита лидеров США и России в Хельсинки, отметила Сандерс, было решение о том, что команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.

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