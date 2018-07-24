В Одессе корабли НАТО, которые прибыли в порт в составе военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2), совместно с кораблями ВМС Украины отработают общие действия в условиях военного конфликта в Черном море. Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщил командующий соединения SNMG2 Боудевин Бутс, уже во вторник 24 июля, военные проведут общее планировочное мероприятие с командованием ВМС ВС Украины.

В список маневров включат тренировки по обезвреживанию мин, отработку определенных навыков действий в море.

"Нам нужно научиться маневрировать в условиях ситуации военного конфликта, передавать и воспринимать сигналы - понимать друг друга. Это будут просто очередные шаги, которые мы делаем", - отметил Бутс.

Командующий уточнил, что корабли соединения не участвовали в учениях Sea Breeze 2018, которые завершились 21 июля. "Но наши общие операции с кораблями ВМС Украины подобны тем, которые прошли в Черном море", - добавил он.

Командующий соединения НАТО Боудевин Бутс уверяет, что альянс будет укреплять партнерские отношения с Украиной.

Он добавил, что корабли НАТО будут находиться в Одессе до четверга, 26 июля, после чего пройдут учения с кораблями ВМС Украины. "Это будут морские тренировки типа PASSEX, направленные на укрепление нашего сотрудничества на море, нашего взаимопонимания и нашей взаимодополняемости", - сказал он.

Шесть кораблей НАТО будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 июля (с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00) и 25 июля (с 14.00 до 16.00).

Ранее в Минобороны рассказали, чем закончились учения с НАТО под Одессой.

Напомним, что Путин пригрозил НАТО "соразмерными шагами" в случае включения в альянс Украины.