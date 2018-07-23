Юношеская сборная Украины по футболу стала полуфиналистом чемпионата Европы 2018 года среди сборных в возрасте до 19 лет, обыграв в заключительном матче группового турнира команду Турции со счетом 1:0. Об этом сообщает "Укринформ".

Соперником Украины в полуфинале станет команда Португалии, которая стала второй в группе А. В другом полуфинале сыграют юношеские сборные Франции и Италии. Матчи состоятся 26 июля.

Единственный мяч в игре на стадионе финского города Сейнайоки на 9-й минуте забил киевский динамовец Сергей Булеца.

Напомним, в предыдущих встречах квартета наша команда обыграла французов (2:1) и свела вничью встречу с англичанами (1:1).

В другой сегодняшней игре группы В французы разгромили англичан - 5:0.

Таким образом, украинцы с 7-ю очками выиграли группу В. У французов 6 пунктов, у англичан - 4, Турция осталась без очков.

Как сообщала "Страна", юношеская сборная Украины попала в группу с Турцией, Францией и Англией.

Напомним также, что Маркевич требует наказать функционеров, из-за ляпа которых юношеская сборная Украины пролетела мимо Евро-2018.