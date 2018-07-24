Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий предполагает, что из-за увеличения стоимости хлора, тариф на воду для украинцев вырастет на 2-3%.

Как отметила она в эфире "5 канала", "ДнепроАзот" возобновил работу и хлор сейчас поступает водоканалам.

"Я не думаю, что "ДнепрАзот" вышел из этой ситуации с красивым лицом. Во-первых, повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера города... Когда мы говорим об их монопольном положении ("ДнепрАзота" - Прим. Ред.), то они де-факто не признанный монополист, они просто являются монополистом и надо будет с этим что-то делать. Это решение по "ДнепрАзоту" должны принимать компетентные органы, в частности Антимонопольный комитет и СБУ, потому что это вопрос национальной безопасности", - заявила Бабий.

Пе ее словам, "ДнепрАзот" увеличил цену на хлор с 11 тысяч грн за тонну до 47250 грн с НДС - то есть почти в 5 раз.

Бабий также отметила, что теперь в Украине серьезно задумались над тем, чтобы "ДнепрАзот" не оставался в дальнейшем монополистом: "Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы, заключать контракты для предотвращения таких последствий в будущем".

Чиновница также отметила, что ситуация с "ДнепрАзотом" оживила дискуссию, относительно того, какие есть альтернативы очистки воды хлором. "Я думаю, что мы сделаем хорошие выводы, срочно приобщим науку, определим типы очистки воды для различных городов Украины и реализуем это через программу "Питьевая вода". Она добавила, что в каждом регионе Украины нужно по-особому подходить к очистке воды.

Отметим, что в Украине существует лишь одно предприятие, поставляющее жидкий хлор на все водоканалы Украины – это "ДнепрАзот" и оно является монополистом. На прошлой неделе началась кампания, когда "ДнепрАзот" объявил, что будет приостанавливать работу и не будет поставлять жидкий хлор на украинские водоканалы. Напомним, "ДнепрАзот" входит в сферу влияния бизнесмена Игоря Коломойского (группа "Приват").

Служба безопасности Украины уже начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора. Своими действиями должностные лица создали предпосылки для нарушения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасность для здоровья людей.