Завтра, 24 июля, в Киеве на Андреевском спуске ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также движение будет ограничено 27 и 28 июля.

В столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

В частности, 24 июля с 12:00 до 13:00:

на Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской),

ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской),

пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной);

27 июля с 11:00 до 16:30:

на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской),

ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской),

Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской),

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30:

на бул. Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14),

ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской),

Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).

Как сообщала "Cтрана", УПЦ отметит Крещение Руси 27 июля, последователи Филарета придут на Владимирскую горку днем позже.

Ранее в Киеве на Южном мосту почти на месяц перекроют полосу движения.

Мы писали, что в "Киевавтодоре" рассказали, где в столице проведут следующие дорожные работы.