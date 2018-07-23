На три дня в центре Киева перекроют движение из-за празднования Крещения Киевской Руси. Список улиц
Завтра, 24 июля, в Киеве на Андреевском спуске ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Также движение будет ограничено 27 и 28 июля.
В столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.
В частности, 24 июля с 12:00 до 13:00:
- на Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской),
- ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской),
- пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной);
27 июля с 11:00 до 16:30:
- на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской),
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской),
- Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской),
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
28 июля с 12:00 до 13:30:
- на бул. Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14),
- ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской),
- Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).
Как сообщала "Cтрана", УПЦ отметит Крещение Руси 27 июля, последователи Филарета придут на Владимирскую горку днем позже.
Ранее в Киеве на Южном мосту почти на месяц перекроют полосу движения.
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