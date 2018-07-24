Военные журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Лойко разругались в Facebook, подняв тему победы украинского боксера Александра Усика во Всемирной боксерской суперсерии. Лойко назвал Бабченко "диванным героем", а тот послал его на три буквы.

Ссора двух известных журналистов произошла в комментариях под постом Бабченко о победе Усика. В частности, Бабченко выразил мнение, что Усик поехал в Москву из-за карьерных амбиций и что он действительно великий боксер. При этом он отметил, что улицы в Украине все же будут называть именем известного украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб в 2016 году в бою с сепаратистами на Донбассе.

Такие размышления возмутили Лойко, который назвал Бабченко банальным трусом, призывающим других к героизму и что он за 4 года ни разу не был на войне. По мнению Лойко, такие люди как Усик и Слипак нужны Украине живыми и подобные таланты нельзя отпускать на войну.

Далее последовал ряд сообщений, в котором комментаторы начали спорить о словах Лойко и напомнили ему, что Бабченко бывал в Славянске, но, правда, его тогда приняли за российского шпиона и сильно избили.

На что Лойко ответил, что это избиение – единственный бой, в котором побывал Бабченко и назвал его "диванным героем".

Спустя 11 часов в комментариях появился Бабченко и послал Лойко.

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