Вчера, 22 июля, днем в полицию поступила информация о мужчине, который был с телесными повреждениями доставлен в Хотинскую центральную больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Выехав на сообщение, следственно-оперативная группа Хотинского отделения полиции установила, что потерпевшим является 37-летний житель села Недобоевцы. Полицейские выяснили: в этот день человек распивал дома с 58-летней матерью алкогольные напитки. Когда между ними вдруг возник конфликт, оба уже были изрядно навеселе. Во время спора мать схватила кухонный нож и вонзила его сыну в живот. С проникающим ножевым ранением и повреждением печени потерпевшего госпитализировали в реанимацию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. С места преступления сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Сейчас продолжается досудебное расследование и решается вопрос об объявлении нападающей подозрения в совершении указанного правонарушения.

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