Украинский лоукостер SkyUp отменил часть рейсов из Египта до Львова и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Львовского аэропорта.

Авиакомпания SkyUp отменила слоты, которые должны выполняться на Airbus A330-200 на отдельные даты и по следующим маршрутам:

25 июля (среда)

Рейс №KUP5414 Хургада-Львов;

Рейс №KUP5413 Львов-Хургада

26 июля (четверг)

Рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов;

Рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх

28 июля (суббота)

Рейс №KUP5414 Хургада-Львов;

Рейс №KUP5413 Львов-Хургада

29 июля (воскресенье)

Рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов.

Фото: facebook.com/LvivAirport/

О причине отмены рейсов не сообщается.

Как сообщала "Cтрана", ранее крупнейший лоукостер отменил десятки рейсов. Авиаторы бастуют из-за низкой зарплаты в 40 тысяч евро.

Мы писали, что Yanair отменила рейсы в Барселону и обратно.

Также и Bravo Airways отменила еще один авиарейс.