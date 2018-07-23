Украинский лоукостер отменил часть рейсов из Львова в Египет и обратно
Украинский лоукостер SkyUp отменил часть рейсов из Египта до Львова и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Львовского аэропорта.
Авиакомпания SkyUp отменила слоты, которые должны выполняться на Airbus A330-200 на отдельные даты и по следующим маршрутам:
25 июля (среда)
- Рейс №KUP5414 Хургада-Львов;
- Рейс №KUP5413 Львов-Хургада
26 июля (четверг)
- Рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов;
- Рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх
28 июля (суббота)
- Рейс №KUP5414 Хургада-Львов;
- Рейс №KUP5413 Львов-Хургада
29 июля (воскресенье)
- Рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов.
Фото: facebook.com/LvivAirport/
О причине отмены рейсов не сообщается.
Как сообщала "Cтрана", ранее крупнейший лоукостер отменил десятки рейсов. Авиаторы бастуют из-за низкой зарплаты в 40 тысяч евро.
Мы писали, что Yanair отменила рейсы в Барселону и обратно.
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