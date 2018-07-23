У арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко во вторник, 24 июля, должна состояться психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, сообщает пресс-служба политика.

"Завтра, 24.07 в 09:00 должен состояться/возобновиться/продолжиться процедура "психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз", - сообщила пресс-служба народного депутата на ее странице в социальной сети Facebook в понедельник вечером.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia/

Как сообщала "Cтрана", предыдущие результаты полиграфа от СБУ сестра Надежды Савченко назвала фейковыми.

Также стало известно, что Савченко прерывает голодовку, чтобы заново пройти полиграф

Мы писали, как Савченко грозила Киеву новой Колиивщиной: "Если они не остановят эту войну, то получат по зубам и с запада, и с востока".