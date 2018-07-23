В Киеве 23 июля задержала 23-летнего поляка, который убил мужчину и ножом ранил женщину. Прокуратура согласовала сообщение по факту умышленного убийства, в данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Сейчас иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь после полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, задержание поляка, вооруженного ножом, проходило на улице Хоткевича. Полицейским пришлось выстрелить в ногу поляку, чтобы задержать его.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", супружеская пара из Украины обворовывала зажиточных поляков в Варшаве.