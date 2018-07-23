Прокуратура повторно направила в Шевченковский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении фигурантов дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова - Ярослава Тарасенко и Александра Лося, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На 3 августа назначено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Тарасенко по ч.5 ст.27 ,п. 6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и Лося по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины", - сообщила Максимец в понедельник.

По ее словам, повторно обвинительный акт в отношении указанных лиц был направлен в суд на прошлой неделе после устранения технических недостатков, на которые указал суд.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – Лось – был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Во главе пирамиды осуществления злодеяния стоит бывший муж вдовы Дениса, оперной певицы Марии Максаковой, – российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. Который якобы заказал убийство Вороненкова для получения преференций по линии ФСБ, а также в силу того, что им двигала личная ненависть к нынешнему избраннику матери его детей.

Напомним, ранее мотивом совершения преступления Лосем и Тарасенко следствие заявляет корыстные мотивы, какого либо упоминания о российском следе в их эпизодах дела нет.